本土疫情雖然稍微趨緩，但中央流行疫情指揮中心延長第三級警戒到7月26日，仍不可掉以輕心。繼「防疫女神」賈永婕號召各界好友捐近億「救命神器」HFNC、PAPR等醫療器材，又有男歌手默默行善挺醫護，三軍總醫院昨（13日）在臉書感謝婁峻碩捐雙罐半面罩和P100濾棉，讓大批網友感動不已。

三軍總醫院表示疫情持續延燒快兩個月，醫療量能越來越緊繃，醫護人員得在高壓的照護工作中盡力不被感染，「熱心公益的歌手婁峻碩SHOU先生在了解現況後聯繫廠商，熱心捐贈雙罐半面罩200個及P100濾棉2000組提供給本院的醫療同仁更安全抗疫的環境，可以安心提供妥善的醫療照護，望能夠攜手度過艱難的時光。」院方為之動容，在臉書粉專曝光婁峻碩的善行，「感謝婁峻碩SHOU先生熱心捐贈！」

除了捐贈醫療器材，婁峻碩還貼心的親自手寫卡片，「謝謝你們辛苦的在前線工作，疫情也在你們的努力下逐漸趨緩！希望這些裝備與小點心能給你們更多能量！謝謝你們！加油！」隨後更在貼文留言處回應：「感謝你們的付出，一點點心意，希望有幫助到你們，大家一起加油！」

婁峻碩的低調善行曝光後，許多網友紛紛留言致謝：「你真的好棒」、「謝謝你的愛心」、「婁好棒，好善良」、「皮蛋（婁峻碩綽號）真的帥又可愛，心地又好。」

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