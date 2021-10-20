美國一名女子因為丈夫過世而陷入悲傷中，每天都會隨身攜帶丈夫的骨灰，然而某天她卻意外吃到骨灰，未料竟因此「上癮」，她總會忍不住打開骨灰盒來吃，至今已經吃掉將近0.5公斤，同時這種行為也讓她感到痛苦不已。

Woman eating husband's ashes says they taste of 'rotten eggs' but can't stop habithttps://t.co/oArtPNxuee pic.twitter.com/4vbAoSWH4N — Daily Star (@dailystar) October 19 2021

根據《每日星報》報導，26歲的凱西（Casie）居住在田納西州，2020年她的丈夫尚恩（Sean）因為氣喘而喪命，凱西就此陷入悲傷之中，久久沒辦法復原，甚至形容自己的世界就像是停止轉動了一般，於是她隨身攜帶尚恩的骨灰，就像是丈夫一直陪伴在身邊，希望能藉此得到一些安慰。

然而某天，凱西的手上意外沾到尚恩的骨灰，她因為不捨，不想擦掉或洗掉丈夫存在的痕跡，所以伸出舌頭把骨灰舔掉，沒想到這一吃居然讓她「上癮」了，之後的2個月她都會主動打開骨灰盒來吃，原本重達6磅（約2.7公斤）的骨灰，已經被她吃掉1磅（約0.5公斤），「當我打開骨灰盒時，心裡會有一股幸福感油然而生，腎上腺素也會飆升，讓我越吃越多、越吃越興奮」。

但幾分鐘後她冷靜下來，又會非常厭惡自己，對於自己吃骨灰的行為感到很可怕，「我覺得一定是病得很嚴重的人才會想要吃別人的骨灰」。由於經過防腐處理的屍體含有有毒的化學物質，若是食用很可能會引起精神疾病，最後凱西被送進精神病院治療，以幫助她接受丈夫去世的事實。