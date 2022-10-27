英國皇家屬地澤西島一間動物救援機構發現，近日出現許多染病鴿子，牠們頭部詭異歪斜，甚至無法站立，有些還會在原地打轉，模樣宛如殭屍鳥，初步懷疑牠們是感染「鴿子副黏液病毒」，而且這種病毒傳染力高，擔心未來會在英國鳥類中傳播。

根據《太陽報》報導，位於澤西島的動物救援機構「JSPCA」近日收容許多染病鴿子，而且數量不斷增加，其中不少隻有神經系統問題，牠們會扭轉脖子、原地轉圈，甚至失去平衡能力，無法站立及飛行，身形變得越來越瘦弱。

JSPCA提到，受感染的鴿子糞便呈現綠色，感染後沒多久就死亡，翅膀及腿部有顫抖症狀，而且不願移動和進食，懷疑牠們是感染「鴿子副黏液病毒」（pigeon paramyxovirus），這種病會感染鳩鴿科與家禽，不過家禽若染病，則被稱作「新城病」（Newcastle disease）。

JSPCA提醒，禽類感染後會透過糞便及其他分泌物傳播，具有非常強的傳染力，受感染禽類通常會迅速被人道安樂死，鴿子副黏液病毒在潮冷的月份更為盛行，據英國政府網站指出，為了預防感染鴿子副黏液病毒，可將圈養的鴿子接種疫苗，雖然人類不會感染鴿子副黏液病毒，但接觸受感染的禽類可能會引發結膜炎。