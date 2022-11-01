3大糖尿病學協會攜手舉辦園遊會暨點燈儀式，本周六下午2點將在中正紀念堂登場，現場將提供免費蛋白尿篩檢等風險評估，並號召民眾一同健走顧健康。（王家瑜攝）

糖尿病久居台灣十大死因之一，每年新增16萬名患者，比新生兒人數還多！為響應2022聯合國世界糖尿病日，3大糖尿病學協會攜手舉辦園遊會暨點燈儀式，現場將提供免費蛋白尿篩檢等風險檢測，並號召民眾一起在中正紀念堂健走，提升對糖尿病的認識，進而遠離疾病。

中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元指出，糖尿病在台灣盛行率約10到11％，近年來年輕化趨勢明顯，這是未來的防治重點。台灣有好的藥物可以使用，搭配飲食、運動等生活型態改善，可以達到和糖尿病「共老」，最不樂見的是糖尿病引發共病，甚至臥床。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧指出，新冠疫情期間，很多糖尿病患者不敢回診，血糖控制不佳之下，罹患新冠肺炎機率變高；未來趨勢是善用新科技，達到世界衛生大會（WHA）的糖尿病防治目標─8成患者獲得診斷、8成患者血糖控制良好、8成患者血壓控制良好、6成40歲以上患者接受史他汀類降血脂藥品、所有第1型糖尿病患者取得可負擔的胰島素和血糖監測。

聯合國將每年11月14日訂定為世界糖尿病日，以藍色圈圈作為標誌，希望喚起民眾團結遠離糖尿病。糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤表示，2007年他和莊立民教授受邀以國際糖尿病聯盟（IDF）的訪客身分進入聯合國大廈，返台後在當時全球最高樓台北101點燈，宣示台灣加入響應世界糖尿病日的行列。

今年世界糖尿病日主題為「Access to Diabetes Care」（讓糖尿病患者獲得照護）。社團法人中華民國糖尿病衛教學會、社團法人中華民國糖尿病學會、財團法人糖尿病關懷基金會將於本周六（5）下午2點至6點舉辦「2022 聯合國世界糖尿病日園遊會暨點燈儀式」，結合園遊會、健走、闖關遊戲和風險檢測，希望提昇民眾對於糖尿病的認識，及早做好血糖控制、遠離糖尿病。