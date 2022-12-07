世界最高木塔「佛宮寺釋迦塔」位於山西省朔州市，建造時並未用一根鐵釘，而是採用榫卯接合、斗拱結構等設計，擁有近千年的歷史，曾經過許多場大地震，依舊屹立不搖，建造方式讓人好奇，歷史專家近日分享佛宮寺釋迦塔不倒的秘密。

根據《國寶大會》節目介紹，位於山西省朔州市應縣佛宮寺內的「佛宮寺釋迦塔」，俗稱「應縣木塔」，建造年代無從考證，但可知落成於1056年，1195年增修完畢，建造完全沒用任何一根鐵釘固定，全塔由2600多噸的紅松木榫卯相互接合而成，建築風格是遼代，在金、元、明和清各朝代被多次修葺，目前是大陸至今保存最高的純木結構樓閣式建築。

南京博物館榮譽院長龔良提到，佛宮寺釋迦塔在當年使用高超技術建造，第一是「雙套筒結構」，塔內外設計筒型簷柱，用於支撐屋簷，兩筒簷柱間還用木頭連結，所以結構非常穩，第二是「一層副階出簷」，出簷指的是屋簷伸出梁架外的部分，若只做一層容易晃，佛宮寺釋迦塔再造一條長廊，用於撐住出簷。

龔良進一步說明，第三就是「斗拱結構」，斗是一個方塊木，拱則是略彎曲的橫木，兩者以榫頭相接稱為「斗拱」，主要功能是支撐屋簷及樑柱，而佛宮寺釋迦塔以大斗拱挑小斗拱，能夠承載壓力，且搖晃時具韌性，遇地震能及時減緩外部壓力，最後則是「暗層」，木塔外觀看似5層，但每層間其實還有暗層，暗層間的木頭結構完全勾連。