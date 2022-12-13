近期苗栗頭份太玄宮舉辦廟會活動，有兇狠太子爺之稱的墨龍中壇元帥降駕時，身邊圍著一群工作人員協助著裝，不料乩童卻突然狠甩一名女性工作人員巴掌，影片流出後許多網友紛紛撻伐廟方，男星柯大堡也在社群平台直言：「沒有人可以這樣動手，管你有沒有神明降駕，都不行！」

音樂團體「台客電力公司」的成員柯大堡是節目《寶島神很大》主持人，節目中介紹台灣的廟宇文化，10月才剛從金鐘拿下生活風格節目獎和生活風格節目主持人獎，他針對近日的乩童打人事件發聲：「我們在外打拚溝通那麼久、努力這麼久，一個巴掌就把這麼多人為信仰的努力抹煞，這回你們真的罪過了⋯」他強調「沒有人可以這樣動手，管你有沒有神明降駕，都不行！」

柯大堡用台語勸說：「動手動腳別說要救世，自己修行不到就乖一點，主神如果靈驗，你就知道下場」，直呼這行為丟臉，釣出許多網友認同。

柯大堡與神明很有淵源，他去年在白沙屯媽祖回鑾期間突然情緒不穩，最後請示天德宮邱二王爺，被收為乾兒子，事後王爺指示「汝我有緣，十世前汝也是本王徒弟，今世相遇，自是緣到，本王會助汝，放心。」今年他入圍金鐘，紅毯上柯大堡與製作團隊捧著白沙屯天德宮邱二王爺走紅毯，更帶著神像參加頒獎典禮，史無前例的舉動引起信眾的討論。

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