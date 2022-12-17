許姓已婚男刑警，在桃園市刑大任職時，不僅外遇女同事同車調情，還在上班時間開小差，劈腿另名女子在車上親熱，正宮發現後怒對丈夫和女警提告，桃園地院審理，認為2人侵害配偶權，刑警應賠償妻子100萬元，女警則要賠50萬，全案可上訴。

黃姓正宮控訴，和許姓刑警結婚已13年，豈料在刑警大隊的黃姓女同事明知他已婚，仍於今年5月20日和丈夫在車上調情、親吻，隔月女警更要求打視訊電話，放話要讓刑警妻子知道婚外情，待許男離婚後就可以順利上位，正宮怒向小三求償100萬元。

正宮另指出，許男同時還劈腿另名女子，6月某日沒向任職單位請假，就上演「溫馨接送情」外出接送女子，2人還在車上發出接吻的聲音，讓她身心大受打擊，罹患胃潰瘍又失眠，怒向丈夫求償200萬元。

女警否認交往，稱是因有業務往來而聊天，許男曾說與妻子已形同陌路並分房，她要求許男要處理好婚姻關係才會答應追求，雙方沒有更進一步。但許男坦承和女警交往，維持約4個月，另名女子則是曖昧，坦言時間重疊，也都有發生性行為。

桃園地院法官認為，從對話錄音認為許男與女警確實有交往，甚至頻繁出入女警獨居的閨房，2警已侵害正宮配偶權，審酌雙方經濟等情狀，判許姓刑警出軌兩女要各賠50萬，共賠髮妻100萬元，女警則要賠償正宮50萬元，全案還可上訴。