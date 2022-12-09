清朝光緒皇帝最愛的就是珍妃，但在1990年八國聯軍打進北京時，珍妃卻被慈禧太后殘忍推進井裡喪命，導火線可能是珍妃危及到慈禧太后的權力，她因此痛下殺手，但也有人認為，珍妃當時染病無力逃命，慈禧太后沒辦法帶她一起跑，所以才將人推入井中。

大陸導遊房博提到，珍妃是戶部右侍郎長敘的女兒，家境過得很優渥，從小又受西方文化影響，所以喜歡接觸新事物，新穎思想為皇帝黯淡生活帶來火花，因此珍妃受到光緒的寵愛，而從小錦衣玉食的珍妃入宮後，發現妃子固定薪水「年例」僅300兩，根本不夠她花用。

珍妃為了賺更多錢，因此賣官鬻爵，賣出官位收取錢財，由於光緒很寵信她，所以珍妃會透過宮中太監傳遞訊息，趁太監可以出宮時，把消息傳給她的哥哥，並讓哥哥負責收錢、牽線，珍妃之後再將這些官員推薦給皇帝，慈禧太后得知後非常不滿，因為她也會利用官職獲取利益，此外賣官過程中也會形成黨羽關係，危及慈禧的地位。

慈禧為此責罰珍妃，還將她的封號降為貴人，但這也讓珍妃意識到，若想不受他人控制，位子就要越爬越高，因此1898年戊戌變法，她也加入想從中獲好處，可惜變法最終失敗，光緒遭囚禁於瀛台，而珍妃則被打入冷宮，經過這一件事後，慈禧太后心中也埋下殺機。

清末老太監孫耀庭從他人口中得知，八國聯軍打進北京前，慈禧帶后妃跑到貞順門遇見珍妃，說聯軍打進來了，待在宮內會受侮辱，不如自行了斷，但珍妃不從，因此被太監崔玉貴強行推入井中，另外根據清代《醫官檔》資料顯示，珍妃當時可能患天花，身體很虛弱，太后沒辦法帶她逃跑，因此將她推入井中。