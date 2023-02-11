大陸一名女子5年前整理丈夫遺物時，赫然發現一只裝有1萬張百元美鈔的皮箱，不料後續搬家時將美鈔運往新住處卻觸犯法律，如今法院判決結果出爐，女子除了必須繳納罰金，還得入監服刑長達11年之久。

綜合陸媒報導，張姓女子2018年整理丈夫遺物時，發現皮箱內裝有11398張百元美鈔，經鑑定後發現是偽鈔，但她知情不報，直到3個月後因為搬家，才將裝有偽鈔的皮箱從廣東運往四川，放在哥哥家中；去年6月，張女偕同男友又將皮箱轉移至他處藏匿，沒想到後來東窗事發。

經銀行鑑定，張女持有的11398張百元美鈔均為偽鈔，換算成人民幣約768萬元（約新台幣3400萬元），因而遭到起訴。法院表示，「出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，金額在20萬人民幣以上的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處5萬元人民幣以上、50萬元人民幣以下罰金或者沒收財產」。

法院指出，張女明知是偽鈔還隱匿不報，並且涉及運輸，此舉已經觸犯法律，最終判處張女11年有期徒刑，並處以5萬人民幣（約22萬新台幣）罰金。