陳喬恩去年3月和小9歲大馬富二代曾偉昌（Alan）結婚，最近夫妻倆又回到大陸實境秀分享日常，本來看似相處融洽的兩人，首度在電視上公開吵架經過，可見兩人因為行李箱問題起了爭執，陳喬恩直言老公已經走向直男路線，不體貼活在自己的世界，讓陳喬恩怒指是對方的錯，而Alan也很有生存慾，一開始默不吭聲，最後承認自己有錯，化解當下難題。

陳喬恩最近帶老公上《妻子的浪漫旅行》，節目中陳喬恩談到新婚感想，一度感動成了淚人兒，她坦言跟曾偉昌結婚補足了她過去沒好好跟家人生活的缺憾，去年她過生日時，曾偉昌的父母還特別打來，說：「爸爸媽媽祝妳生日快樂」，讓還沒回夫家拜訪的陳喬恩頓時愧疚，並感覺到公婆滿滿的愛。

最新片段中，陳喬恩和曾偉昌氣氛緊張，陳喬恩直指和老公未來很有可能變成相愛相殺的關係，兩人因行李箱太滿起爭執，陳喬恩便說老公婚後已經開始不體貼、以自我為中心、很愛頂嘴、不認自己有錯，讓曾偉昌頓時說不出話來，私下受訪表示，陳喬恩覺得他東西帶太多，那是因為他如果東西帶不齊全，就會沒有安全感。

陳喬恩也表示老公私下很固執，她當面問他：「你覺得我是這麼不講理的人嗎？」曾偉昌顧左右而言他，說：「為什麼貴州的山長這樣，一顆一顆的？」被陳喬恩繼續逼問：「因為這就是你的錯」，曾偉昌也無奈說：「我錯，好，下一個」，引來觀眾回應：「一般感情穩定的夫妻，雙方都會忍讓包容對方啦，男方比較聽取女方的意見，俗話說妻管嚴啦，但是妻管嚴真的很幸福！」、「夫妻吵架很正常吧」、「男的都一個樣，會承認錯卻不會真正覺得自己有錯」、「感覺陳好咄咄逼人」。