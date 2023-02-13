模特兒出身的女星蔣萍，20歲時嫁給大15歲的編劇老公，她透露，起初爸爸非常反對，更直言對方「不是好東西」，但當時她仍堅持要嫁，沒想到對方竟在婚後與媽媽發生不倫關係，使她接下來的20年都活在陰影中非常痛苦。

蔣萍日前在節目《新聞挖挖哇》中提到，當年她帶男友回家，爸爸僅與對方談話過一次就認為對方「不是好東西」，因此非常反對兩人在一起，不過當時的蔣萍認為爸爸是因反對而反對，所以最後仍堅持嫁給對方，而婚後也確實嚐到苦果，如今也為人父母的她，才於體會到父母不希望兒女走冤枉路的心情。

事實上，蔣萍過去就曾在節目上揭開自己多年的傷疤，她表示，婚後她工作忙孩子都會託給媽媽帶，回家前都會打電話給老公詢問晚餐要吃什麼，而這通電話她事後才發覺竟是一通「警告電話」，漸漸的她才發現老公開始對她言語霸凌，甚至連碰都不碰她。

然而，在一次的機會中，有位命理老師告訴她「你老公外遇已經半年了」，讓她心生懷疑，終於在某次的爭吵中老公竟語出驚人「一次搞定你們母女」承認外遇，讓她當場愣住，而當她去找媽媽時，竟遭媽媽掛斷電話更直接甩門避不見面，事後對質後才得知，先前老公曾找藉口替媽媽「抓龍」，沒想到竟抓到床上去，甚至當下她與孩子人就在家中，讓她相當崩潰，她的婚姻與母女關係近乎全毀，花了20年才走出陰影。