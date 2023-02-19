《靜思夜》是唐朝詩人李白所作、流傳最廣泛的一首詩，「床前明月光，疑是地上霜。舉頭望明月，低頭思故鄉。」不少人從小就能朗朗上口，甚至連課文都收錄其中，然而這並不是李白寫的原始版本，而是經過後人改寫過的。

根據《中新網》報導，2009年日本華裔國中生相木將希發現日本教材中的《靜思夜》和大陸教材有些微差異，日本版本寫作「床前看月光」、「舉頭望山月」，大陸版本則為「床前明月光」、「舉頭望明月」，相木將希為了查明原因，和同學寫信詢問日本出版社，卻只得到「不清楚」的回答，後來她又透過上網搜尋、寫信給大陸學者等方式，得知大陸版本的《靜思夜》是明朝以後為了普及詩句而改寫的，日本版本則是李白原文。

為何後人要改寫李白的詩作呢？明末清初學者顧炎武曾批評這種風氣，「萬曆間人多好改革古書，人心之邪，風氣之變，自此而始。」當時的書坊為了吸引讀者，常常標榜「新編」、「重訂」，有意竄改古籍原作，後來《靜思夜》又被選入傳播範圍最廣的2本唐詩集《唐詩選》、《唐詩三百首》，因此成為家喻戶曉的經典詩作。

而台灣教材中的《靜思夜》和大陸版本相同，不過既然知道是「改寫」版本的，為何還要繼續使用呢？有學者認為「歷史的痕跡也是文學的痕跡」，而明清的變動與保留，正是《靜思夜》能夠流傳至今的原因之一。

另外語言文學學者翟華也在採訪中說過，「詩詞歷久彌新，就是因為每一代人都可以在其中找到與自己處境、心境的共鳴。至於它是什麼版本，每句話到底如何解釋，甚至有的字都念了白字（錯字），倒是次要的了。所以我認為考證、確認各個版本的異同是專家的事情，而老百姓只需要體會其意境。如果專家考證的結果與當今老百姓心目中早已形成的意境不同，那麼就不可能回復到古版或者『正版』，考證的結果只能是個學術成果而已。」