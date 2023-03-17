國外一名19歲男子近日出於好奇心，買了簡易的DNA檢測工具，未料卻發現他並非父親的親生兒子，反而與堂妹的血緣關係比較親近，懷疑對方是他同父異母的妹妹，而自己則是叔叔的孩子，他將此事告知家人，未料掀起一場家庭紛爭。

根據《鏡報》報導，一名19歲男子在論壇Reddit崩潰提到，他花80英鎊（約新台幣2970元）買簡易DNA檢測工具，當作自己的生日禮物，近日拿到報告後，發現他與父親DNA匹配度為29.2%，顯示他們的關係比較像是同父異母的兄弟。

原PO提到，由於他與父親長得很像，所以也沒太在意結果，之後與堂妹做檢測，發現兩人匹配度為24.6%，但一般堂兄弟姊妹僅12%，結果表示堂妹應是他同父異母的妹妹，讓他不禁感到困惑，懷疑父親的兄弟、堂妹的爸爸才是他的生父，媽媽與叔叔外遇生下他，他坦言「這番推測像一塊磚頭重重打在臉上」。

原PO拿著結果向母親討說法，未料媽媽當下很震驚，隨後還哭了出來，央求別把此事告訴他的父親，但他難以接受並告知所有家人，他的爸爸得知後沉默不語，之後獨自待在房間，隨後叔叔聽聞此事也趕了過來，兩人還大打出手，讓他崩潰的說，「一切都太糟了，雖然不是我的錯，但我還是覺得很自責，如果我買其他東西當生日禮物，就不會發生這種事」。