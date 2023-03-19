一代天驕成吉思汗與他的蒙古鐵騎威震八方，開創帝國版圖橫跨歐亞大陸，作為入侵者，蒙古人為了震攝敵人也為了掃除異己，經常進行屠城，不過成吉思汗在此前會大赦3種人，然而看似仁慈的舉動其實背後別有用心。

根據《搜狐網》報導，成吉思汗率領蒙古大軍席捲東亞及中亞，由於蒙古大軍人數不多，不過15～30萬人，為了避免日後夜長夢多，幾乎會選擇屠城，但在此之前一定會赦免3種人。

首先是技藝高超的工匠，由於成吉思汗發跡之前，蒙古草原是一片蠻荒之地，手工藝不發達，為了提高戰力，於是會先篩選出工匠協助製造精良的攻城武器，像是強大的投石器、火弩等，如此一來，再高的城牆也不能阻止蒙古大軍橫掃天下。

其次是毫無招架之力的女人，眾所周知，古代女人多半是依附男人而活，在成吉思汗眼中，女人完全不具備任何威脅，不僅能作為戰利品嘉獎給有功之人，藉此鞏固軍心，更重要的是能夠繁衍後代，畢竟戰爭一定會有死傷，因此女人作為繁衍工具，是最重要的存在。

最後是沒有攻擊力的幼小孩童，蒙古人認為，只要加強對孩子的教育，就能將他們納為己用，日後不但能為蒙古族效力，還能作為人口增長的後備儲蓄力量。