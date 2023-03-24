大陸雲南近日發生一起駭人事件，一名7歲女童與4歲男童玩耍到一半時，疑似模仿電視劇情節，一把將男童抱起並扔進逾4.6公尺深的水井內，所幸附近居民聽見呼救聲後緊急救援，才沒釀成憾事。

綜合陸媒報導，這起事件發生在雲南省嵩明縣一處村莊，7歲女童8日下午4時許在事發地點的水井旁，和同村的4歲男童一起玩耍，不料女童突然抱起男童，接著將其扔進井口至水面2.65公尺、水深2公尺的水井，起初男童還試圖用手撐在井口，但女童卻將他的雙手撥開，看似想把對方置於死地，事後更若無其事地走開，駭人行徑全被監視器給拍下。

所幸附近村民聽到呼救聲後，立即前往救援，眾人七手八腳將繩子綁在農具上，接著緩緩伸入水井中，這才將男童拉出。好在男童除了輕微嗆到之外並無大礙，女童的家屬事後也帶著慰問金上門關心，並帶男童到醫院進行全身檢查，最後雙方簽字和解。

警方調查後表示，兩名孩童經常玩在一起，女童當天之所以會將男童扔進井裡，疑似是模仿電視劇情節才會釀禍，除了要求家長加強管教之外，也將水井加裝井蓋，避免類似事件再發生。

影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「誰家孩子玩耍是往死裡玩啊」、「現在的孩子已經這麼狠毒了嗎？」、「男童也不可能會游泳啊，能活下來真的是命大」、「這要是沒人發現直接就淹死了」。