釣魚是不少男性喜愛的休閒娛樂之一，但小心甩竿時有可能釣到人。大陸江蘇一名人妻陪丈夫去釣魚，未料老公甩竿時，魚鉤竟甩到她臉上，卡在臉頰上拔不出來，兩人嚇得趕緊到醫院治療，醫師看了也傻眼。

綜合陸媒報導，江蘇南京一名涂姓人妻日前陪丈夫釣魚，未料魚鉤卻甩到她的臉上，尖刺直接戳進她的臉頰，當場流出鮮血，不過她並未哭，也沒大發雷霆，反而相當鎮定，甚至還拿出手機拍攝，丈夫看到此景嚇壞了，趕緊帶妻子到醫院治療。

涂姓人妻表示，當時她並沒有哭，認為省點力氣去醫院比較有意義，再者丈夫也不是故意的，所以並沒有責怪對方，所幸魚鉤順利被取出，不過醫師當時看了也非常傻眼。此事被分享至微博，不少網友表示「釣魚釣到自己老婆」、「太誇張，下次一定不敢再陪老公了」、「這一定要去醫院，臉上血管神經很多，自己處理容易面癱」。

台灣也曾發生類似事件，高雄一名男子釣魚甩竿時，竟勾到自己的後腦勺，魚鉤卡在他的頭皮，隨後他趕緊到醫院，在醫師處理下，才成功取出魚鉤，還因此縫了一針，事後他開玩笑的說，深刻感受到魚的痛苦，這就是釣魚的最高境界，也自我檢討可能是竿太短而魚鉤太長，才會不小心勾到自己。