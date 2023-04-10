英國一名女子聲稱，去年在自家臥室，感應到19世紀的男性鬼魂，兩人甚至還譜出戀曲，他們在同年萬聖夜完婚，未料婚後5個月，女子卻受不了對方，認為自己的行動自由受控制，正考慮尋找驅魔師斬斷人鬼戀，離奇事件獲得國外媒體關注。

根據《每日星報》報導，38歲布洛卡德（Rocker Brocarde）自稱去年在家中臥室，感應到鬼魂愛德華多（Edwardo），對方表示他是19世紀維多利亞時代的士兵，他們進一步接觸並發展出戀情，布洛卡德在去年萬聖夜於一座廢棄小教堂完婚。

未料婚後5個月，布洛卡德的婚姻就觸礁，她提到鬼丈夫似乎很沒安全感，擔心妻子紅杏出牆，整天跟在她跟邊，「最近這幾個月來，我一直感受到負面情緒，讓我受盡折磨」，年初時她還尋求婚姻諮詢，但愛德華多卻不重視，甚至還會發出「嬰兒尖叫聲」困擾她。

布洛卡德抱怨，其實早在他們度蜜月時，兩人關係就已變調，「愛德華多認為把我撲倒在沙灘上嬉戲，是一種熱情和浪漫，卻導致我手中的冰淇淋沾黏到臉上」，因此她想求助於驅魔師，因為愛德華不斷折磨她，若有必要就會結束這段婚姻關係。

不過網友得知她的故事後，認為布洛卡德需要的不是驅魔師，而是精神科醫師。此外布洛卡德是一名創作型歌手，她還以婚姻問題為靈感，近日發行她的單曲，讓不少人質疑，布洛卡德只是把鬼魂當作噱頭。