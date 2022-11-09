台灣傳出堪比柬埔寨詐騙案的綁架虐囚案，總統蔡英文卻忙著輔選，對此不聞不問。國民黨立院黨團昨天召開記者會，痛批蔡政府滿腦子只想著選舉，蔡英文和蘇貞昌迄今沒有表示過任何關切。事發至今，蔡英文的臉書貼文也全是選舉行程，對詐騙集團綁架、虐囚甚至已造成3人死亡的情況隻字未提。

更讓人無奈的是，蔡英文等人積極輔選的行程，對需要重視總統維安的各地警力來說，都是不小的負擔。發生這麼駭人聽聞的社會案件，警方鐵定會需要投入更多人力物力進行後續追蹤調查。甚至在這起案件曝光之前，恐怕早已露出蛛絲馬跡，也有受害者家屬前往報案，希望警方可以介入查案。

可是一方面就有地方民代在近日爆料，有民眾表示親友遭遇此次綁架案，前往警局報案時卻未獲受理；而另一方面，由於年底選戰將近，總統以降的眾位高官又忙著在各地跑輔選行程，原本可以維持治安、調查不法案件的警力就更被壓縮，進而導致民眾的治安需求受到排擠。

對一位現任的國家元首來說，民眾的安全和社會的治安，應該永遠是比選舉輸贏更重要的事情。蔡英文不想管這件事、想丟給警方自己去辦也就罷了，但因為自己要跑輔選行程，結果佔用原本可以守護好人民安全的警方人力，就是讓選舉成敗的重要性凌駕民政之上，愧對總統一職真正應該服務的對象：人民。

李遠哲日前曾在媒體受訪時表示，後來跟蔡英文話不投機、漸行漸遠，是因為出席會議時曾就溫室氣體排放的問題想與蔡英文進行討論，結果蔡英文卻說「2024以後是下一代的事，不是我的事。」如果每個總統都像蔡英文一樣只想管任期內的事，台灣還有什麼未來？更何況以蔡英文現在對台版柬埔寨的態度，恐怕是連任期內的事都不想管了。

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