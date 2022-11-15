民進黨這回地方公職大選選情告急，關鍵在於「抗中保台」牌不靈了，加上許多年輕選民不挺了，蔡英文主席為了挽救選情而四處賣力演出，甚至又再賣芒果乾（亡國感），但已經賣不動，激不起支持者熱情。看起來，蔡英文再也不是炫酷的「辣台妹」了，說不出撼動人心的辣言辣語，也激不出支持者激昂支持的勁道。

她乘著抗中保台狂潮兩次擷取總統大位，且讓民進黨兩度全面執政，所以無法忘情於反中的選票提款機，日前又祭出綠營搶救選情的萬靈仙丹，在輔選時喊話：「如果民進黨11月26日選得不理想，國際社會怎麼解讀？」她擺明將地方選舉的勝負與國際對台灣的抗中信心連結，但這個訴求味道變淡了，選民的口味也變了，所以激不起漣漪。

蔡英文的抗中保台訴求已經成為迴力鏢，反過來傷害自己，主要是因為台灣的外部環境急遽變化，戰爭已經不是遠在天邊的遙想，而是迫在眉睫的危機，執政者無法再沒有忌憚地高亢喊話騙選票，否則將使緊張情勢更加惡化；更重要的是，許多年輕人覺醒了，心想今天台灣陷入兵凶戰危的險境，不就是妳和民進黨搞出來的局面？害得我們的役期將延長，而且面臨戰爭帶來的生命威脅。選民的心思轉變之後，抗中保台訴求喊得再震天價響，力道明顯已經大為縮小，像是用力揮出一把已經生鏽的劍，再也砍不深了。

在中央層級的總統與立委選舉，抗中保台訴求或許還是一把利劍，但地方政權的更替原本無涉兩岸關係，候選人的重要性大於政黨，國民黨多數縣市占連任優勢，新提名的人選又都普遍優於民進黨候選人，所以抗中訴求更像是一顆落在軟土上的球，根本彈跳不起來。

蔡英文兩次大選都在反中議題上佔盡便宜，2014台灣年輕人「反服貿」，2019年香港「反送中」，加上習近平提出「兩制台灣方案」被蔡英文扭曲解讀，所以激起抗中狂潮。現在的外在情勢不一樣了，從國際到兩岸都尖銳對峙，俄烏戰爭震撼人心，尤其大陸軍演對台構成包圍態勢，導彈掠過台灣上空，習近平三連任後對統一台灣更是雄心勃勃，磨刀霍霍。面對這種艱危情勢，再無知的青年也不會相信蘇貞昌拿掃把那一套可以擊退共軍，也都把曹興誠「黑熊學院」培養神槍手的謬想當作笑話。畢竟，整體情勢極其嚴峻，戰爭更加逼近，以往抗中的訴求不過是遙遠的吶喊，如今變成臨近家門口的真實危機，身家性命受威脅，不能再將反中當兒戲。

中共統一台灣的圖謀已經進入著手實施階段，台灣多數民眾再也無法滿足於政客喊爽的話，而是要知道如何避戰維和，以及萬一戰爭臨頭，軍事上如何擊退進犯的共軍？蔡英文和民進黨過去煽惑嗆聲激情，操弄選戰文宣的套路已經被有見識的選民看穿了。大家會想：兩岸之間難道沒有免於戰爭的機會？難道真的是「選民進黨就是選擇戰爭」？民進黨有何避戰與保台錦囊妙計？美國真的會和台灣並肩作戰抵禦共軍嗎？這些問題一下就戳破蔡英文和民進黨的辣言辣語，全都是騙票的空包彈，根本擋不住共軍實彈的攻擊。民進黨只想占民眾恐懼中共犯台的便宜，卻不願負起戰爭帶來毀滅損害的責任，多數民眾已經清醒，不再吃那一套，所以蔡英文想辣也辣不起來了。

民進黨的抗中魔咒在這次選舉顯然是失靈了，以往知悉多數民眾對於反中言論訴求不怕辣、辣不怕，甚至怕不辣，現在胃口紛紛變了，多數人不再嗜辣，即使還不怕辣，也要看看你拿出什麼處方緩解民眾的燃眉之急與切身之痛。蔡英文聞出這個氛圍，仍不改賣芒果乾的初衷，看著讀稿機訴說「大家的一票，決定世界怎麼看台灣的選舉」、「如果我們選得不理想，想一想國際間會怎麼解讀呢？他們會問說，台灣人民是不是改變主意了？這樣的話，這些國家會不會對台灣的信心打折扣呢？」她怎麼不高喊「民進黨如果選不好，國際會懷疑台灣已經沒有抵抗中國的決心，懷疑民進黨強硬抵抗中國侵略的政策不得人心了，就不支持台灣了！」這才是辣台妹的本色表現，煽動力更大，以過往經驗看，這樣喊的催票效果更大。蔡英文卻用很不辣的論述來賣芒果乾，深綠選民或許覺得味道太淡，但多數民眾覺得不能治痛也不能搔癢，所以芒果乾更賣不動了。（作者為資深媒體人）

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