我是袁晴陽，來自台灣新北永和。沒錯，就是那個在大陸很多城市都有的「永和豆漿」「永和大王」的永和。今天，我想跟大家分享的主題是：祖國那麼大，我想去看一看。

祖國大陸的大好山河涵蓋一望無際的廣袤草原、巍峨險峻的崇山峻嶺、渺無人煙的浩瀚沙漠，更有生態豐富的自然森林、封凍千年的冰川。富庶沃土養育著數億人民，源遠流長的母親河哺育著我們。祖國大陸的一切是那麼地壯闊美麗與博大精深，包容萬物也包容著我們。

有幸，我涉足過不少大陸的地區，體驗了不同的人文風情與地域文化：有江南的水鄉澤國與吳儂軟語、有西南的天府之景與食辣文化、有沿海的海邊景致與富饒水產、北方歷史人文的豪氣熱情、草原的遊牧民族與「風吹草低見牛羊」。大陸真的有太多旅遊景點和數不盡的人文歷史等著我們去挖掘探訪，興許窮盡一生都走不遍、記錄不來、學習不完。

其中，我最想去「養老」的地方位於雲南的大理。有別於麗江的燈紅酒綠、昆明的城市喧囂、香格里拉的自然原始，大理的蒼山洱海我幾乎是一眼就愛上了。蓊鬱翠綠的蒼山蘊含著無限生機；湛藍瀲灩的洱海，雖然看似平靜但湖邊漣漪卻顯示著蓬勃的生命力，如樹洞般沉靜，彷彿能包容所有的煩惱。只消在洱海邊稍作停留，漫步沿岸、耳畔聽著枝頭婉轉的鳥鳴，每一寸肌膚感受微風輕拂，有如烏托邦般，將所有的不安與彷徨摒除在外。如此曼妙的境地，許是靈魂注定的歸屬地，若有來生，我願做洱海的魚兒，自由悠遊、無拘無束。

另外一個我印象很深的地方則是京北草原，因為有我最喜歡的馬兒們，在馬道中日復一日的騎乘中訓練平衡、在茶攤裡稍事歇息就著熱茶啃西瓜、在一馬平川的綠茵中見證絢爛晚霞、在毫無光害的宇宙浩瀚夜空中尋找最亮的星……策馬馳騁的我，是最快樂的我。我喜歡與馬一起前行，動物的單純與信任是上天贈與的瑰寶，人馬合一一直是我所嚮往的終極目標，或許我可以一直在馬背上不下來，也興許上輩子我就是遊牧民族，在草場中享受碧藍天空與青青綠地交融，與馬共生活。

若以省分區分，我尚且剩下新疆與西藏還未納入足跡版圖，莊嚴的布達拉宮及皚皚白雪覆蓋的山巔、無邊無際的沙漠與維吾爾特色風情，都是我致力想追尋的美景。人這一生還很長，有了目標更有了前進的動力，祖國的美麗土地還有多少是我們尚未發現與探索的？詩與遠方從來就不是遙不可及的夢想，而是用心生活、感受萬物的美以及說走就走的旅行。（袁晴陽/在陸台灣青年）

（本文來源：中國台灣網）