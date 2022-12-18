希特勒說：「仇恨是最好的凝聚力」。台灣每到選舉時，製造對立、擴大對立、享受對立，便成為不肖政客獲取選票最價廉物美之道了。對立一旦被擴大發酵，即使提不出中肯的政見，也能獲得選票，這是政治作賤，也是人民的悲哀。

20多年前，由於國民黨腐化，黑金政治彌漫整個社會，幾位改革派的立法委員跳出來組織了「新黨」，我是創黨委員之一。當時我在國民黨已有三十餘年的黨齡，離開時雖有不捨，但仍意氣風發，心中抱有莫大的理想與喜悦。

然而，這個新黨非但是當時執政的國民黨的眼中釘，更不見容於在野的民進黨。國民黨主席說我們是「垃圾」，民進黨說我們是「中共代言人」，極盡污衊之能事。

新黨開始時，各界寄以厚望，提名的立法委員候選人，即使沒沒無聞，亦多能順利當選。氣勢旺盛雖好，但亦為新黨帶來無情的打壓。政黨政治本應公平競爭，取決選民。可是當時對付新黨最重要的方法，就是扣帽子。什麼「中共同路人」、「中國豬」、「賣台」，不一而足。當時新黨朋友戲稱新黨可以開帽子店，貨源有人源源不斷地送來。

選舉鬧場，衝突不斷

新黨有次為了選舉，在高雄勞動公園辦說明會，民進黨各路人馬，包括立法委員、縣市議員，都開了宣傳車來，大喇叭對著說明會的講台大聲喧嚣，說明會根本辦不下去。鬧場的宣傳車上貼滿圖文並茂的文字圖案，要「中國豬滾回去」。

這樣鬧場還不算，還要向站台的人丟雞蛋。同僚要我退到後台去，以免受傷，我說不行，局面會更糟。

我就一直站在台上，並揮舞黨旗。身上被丟了很多雞蛋，偶抓自己的頭髮，抓到的都是乾了的雞蛋汁。說也奇怪，當時身上、頭上被丢了這麼多雞蛋，但好像並沒什麼被雞蛋丟中的感覺。比較危險的是，民進黨的鬧事者中，有少數人丟可樂罐的，如被擊中，會頭破血流。

最後我們停了說明會，人員退到後面的辦公大樓裡，但是卻不能出去，因為外面鬧事的群眾正準備打我們。聯絡警政單位要求保護，卻遲遲不見人影。我們知道求助無望，因為警察局是執政的國民黨開的，他們自然樂意借刀將眼中釘慘打一番。

為獲取選票而出現「對立」

最後大家商議，聯絡在外面新黨的人，到公園側面馬路上準備幾輛計程車，大家出其不意地快步走向預先叫好的計程車。

後來鬧事者發現了我們，大聲呼喊他：「他們在這邊！」追趕過來。我走在最後面，前面的人坐上計程車就走，輪到我時。一輛計程車都沒有了，只好快步走上安全島。夜晚鬧事者看不清楚，以為我是路人。

到了旅館，雖然十分疲倦，但我還是一直在思考，善良的台灣百姓為什麼會變成暴民呢？製造對立、擴大對立、享受對立，這是不肖政客獲取選票，最價廉物美之道了。希特勒不愧為政治梟雄，製造仇恨對立，就能獲得政治地位。台灣許多政黨及政治人物，應該都是希特勒的小徒弟。

藍天綠地，缺一不可

對立一旦被擴大發酵，即使提不出中肯的政見，也能獲得選票，至於是否會撕裂台灣人民的感情，是否能為台灣帶來和諧，都在所不惜，這是政治人物的下賤，是人民的悲哀。公平正義在哪裡呢？

其實在台灣，大家都是一家，都同在一條船上，禍福與共，即使選舉時有藍綠黨派之分，但選後大家就不應再分藍綠顏色，而應同獻心力，為台灣人民謀最大的福利。

基督教有首詩歌「是愛」，內有兩句歌詞發人深省：「天為什麼藍？草為什麼綠？愛使天藍，愛使草綠。」我們愛台灣，藍天綠地都不可缺，我們愛藍，我們也愛綠。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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