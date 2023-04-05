台灣文化多元，尤其特有的語言豐富了整個社會文化。台灣現有語言，除了常態的華語，就以閩南語（台語）、客家話及原住民諸語為多數，而許多政要名人為了展現親和力、接地氣，常常在各公開場合秀出不流利的屬地語言，甚至因而大出洋相。

蔡英文總統不時在講話中敘及「台語是咱的寶貝、咱的文化、咱的生活，不分年紀作伙來講台語」，如今出訪友邦行程，在過境美國紐約的僑宴演說中竟自稱：「選舉是很久前的事，台灣話我差不多忘了！」聽在台灣人民心中，尤其是中南部廣大閩南鄉親耳裡，情何以堪？

真是為了騙選票才用語言與民眾拉近距離？最後那一句「下一次我也不選總統了」，真是鐵一般的證據，坐實了其內心真實的想法。相較蔡英文總統乾脆不演了，即將對準2024大選的副總統賴清德卻演很大，上月底參加新竹新埔褒忠義民廟建廟235週年慶典時，也神來一筆，用客家話來致詞，卻說得坑坑疤疤、「音」錯陽差，隨後同台的國民黨主席朱立倫說著正統客家話，字正腔圓，讓在地人清楚知道什麼是真正的客家人、客家精神！

真正疼惜尊重台灣的政治人物，絕不會有目的把語言臨摹得像笑話，更不會打從心底把語言當成是選舉的工具。綠營政客的心機，實在遍藏各處，無所不用，台灣人民應擦亮雙眼、張開雙耳，看清楚、聽明白。

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