美擴軍缺錢 川普出笨招：找習近平普丁談裁軍

川普（左3)與他的軍事幕僚及將領們在白宮楕圓形辦公室內舉行國防軍事會議，會後並向媒體簡報。（圖／美聯社）

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中時電子報

美國總統川普上任後大力鼓吹擴增軍備，也引發全球新一輪的軍備競賽。不過，畢竟軍備不是嘴巴吹出來的，遇上財政緊迫，川普也不得不對奉命推出各項擴軍計劃的軍方叫停，要求裁減軍備預算。近日川普更在推特發文稱，現在7160億美元的軍費太過「瘋狂」，他將準備要在近期找習近平與普丁，商談停止彼此間的軍備競賽。

川普在推文上說：「我很確定，在未來某個時候要找習主席與我，加上普丁總統，討論一下有意義地停止這場失控的軍備競賽。美國今年要花716億美元，真瘋狂！」

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美國媒體對川普的推文有不同解讀，有的認為美中關係出現緩和跡象，而財政也確實無法支應，川普擴軍的態度確實有所轉變。另外也媒體認為，這根本是川普「以退為進」的策略，目的是為逼迫中俄坐到談判桌上來。

美國《防務新聞》(Defense News)認為，擴軍是川普競選政策之一，原先也把軍費提高，美軍則順勢推出一堆擴軍計劃，讓2018年財年的軍費大增到7000億，2019年再增至7160億。但畢竟財政吃緊，川普不得不被迫要求軍方削減軍費支出，2020年原訂的7330億美元再砍回7000億美元。

報導引述美國戰略與國際問題研究中心(Center for Strategic and International Studies)國防預算專家哈里森(Todd Harrison)的話表示，由於中俄兩國的威脅一直都是美國擴增軍費的主要因素，川普的推文向中俄傳達出削減軍費的意願，明確提議與中俄商談停止彼此間的軍備競賽。

美國傳統基金會專家卡拉法諾(James Carafano)表示，川普前幾個月宣佈要退出1987年簽署的美俄《中導條約》(INF Treaty)，川普推文可能是警告中俄，如果不坐到談判桌前，將面臨美國的軍備擴充與競賽。

報導認為，由於削減軍費遇到的國內政治阻力太大，目前要說服國會削減預算是困難重重，不如找習近平與普丁可能還容易些。

早先有報導指出，參議院以及眾議院軍事委員會的國會議員們告訴川普，目前7000億美元的軍費無法支應「大國競爭」的需求，因此反對川普進一步削減軍費。而自國會期中選舉民主黨在眾議院大勝後，國會多數分屬兩黨，財政預算的問題益形複雜。

如果川普真的要找習近平與普丁談裁軍，習普二人會真的相信川普要裁軍嗎？還是會認為這是川普使詐？就算相信真要裁軍，現在美國在對中國現階段有貿易戰與科技輸出制裁問題，對俄羅斯則有烏克蘭與敘利亞問題形成的矛盾，川普以財政窘迫為由找中俄談裁軍，習近平與普丁是加速擴軍以拖垮美國財政，還是要求川普在其他議題上讓步，都足夠讓川普傷透腦筋。

(中時電子報)

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