與去年的照片相比，藝人小甜甜現在消瘦許多。(圖/摘自IG)

減肥發方法百百種，為什麼很多人想盡辦法都瘦不下來？藝人小甜甜透露，自己近來已經瘦回20年前的國小體重，試過各種偏方的她，以過來身分奉勸想減肥的人，減肥有兩大禁忌千萬別犯！

小甜甜近日在IG貼出多張身穿短裙與短褲的美照，大秀細白美腿與明顯腰身，並發文指出「每個人的體重其實都有一個屬於他的極限，骨架偏大又偏虎背一點熊腰的我....最極限究竟到底能到哪？」小甜甜說，回到國小的體重確實滿開心的，畢竟已經差了二十多歲。

面對隨著年紀增長的新陳代謝，小甜甜提醒見肥的兩大禁忌，除了不要亂用藥物，再來就是一定不能都不吃！最重要的是吃對東西，偶爾還是可以給自己一點點放縱的時間，因為如果不快樂也不會瘦得順利。

小甜甜指出，首先要戒掉不好的醣類，並且把原本愛吃的零食變成久久一次的獎勵，奶類也不要過度攝取，現在已把每天一杯的拿鐵變成美式，而且該吃的還是要吃，小甜甜並說「我可以絕對沒有人不行！！等著挑戰最極限」。

(中時電子報)