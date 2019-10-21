與去年的照片相比，藝人小甜甜現在消瘦許多。(圖/摘自IG)
與去年的照片相比，藝人小甜甜現在消瘦許多。(圖/摘自IG)

減肥發方法百百種，為什麼很多人想盡辦法都瘦不下來？藝人小甜甜透露，自己近來已經瘦回20年前的國小體重，試過各種偏方的她，以過來身分奉勸想減肥的人，減肥有兩大禁忌千萬別犯！

小甜甜近日在IG貼出多張身穿短裙與短褲的美照，大秀細白美腿與明顯腰身，並發文指出「每個人的體重其實都有一個屬於他的極限，骨架偏大又偏虎背一點熊腰的我....最極限究竟到底能到哪？」小甜甜說，回到國小的體重確實滿開心的，畢竟已經差了二十多歲。

面對隨著年紀增長的新陳代謝，小甜甜提醒見肥的兩大禁忌，除了不要亂用藥物，再來就是一定不能都不吃！最重要的是吃對東西，偶爾還是可以給自己一點點放縱的時間，因為如果不快樂也不會瘦得順利。

小甜甜指出，首先要戒掉不好的醣類，並且把原本愛吃的零食變成久久一次的獎勵，奶類也不要過度攝取，現在已把每天一杯的拿鐵變成美式，而且該吃的還是要吃，小甜甜並說「我可以絕對沒有人不行！！等著挑戰最極限」。

國民早餐吃到洗腎！這兩樣竟是NG組合
小7怎麼吃才省？內行人：這幾樣CP值最高
外送員送餐驚見大咖 藝人訂單全曝光
黑歷史連環爆！子涵對她飆粗「操XXX掰」下場淒慘

在 Instagram 查看這則貼文

兩款不一樣風格的我！！！ 話說～每個人的體重其實都有一個屬於他的極限，骨架偏大又偏虎背一點熊腰的我....最極限究竟到底能到哪？ 其實....我也很好奇大家跟我一起挑戰最極限吧？ 但......回到國小的我才有的體重確實滿驚喜開心的～畢竟這之間已經差了二十多歲.....面對著那可怕駭人隨著年紀增長的新陳代謝😫😫😫 最後還是要來個溫馨提醒加叮嚀： 減肥除了不要亂用藥物，再來一定不能都不吃...東西吃對（但偶爾還是可以給自己一些放縱時間）如果不快樂也不會瘦的順利！ 首先戒掉不好的醣類，最好本來頻繁的零食把它變成偶爾獎勵自己的久久一次機會.....奶類也不要過度攝取！！ 現在我從每一天的拿鐵變成冰美式了～反正該吃的還是要吃！！ 那....稍微熟女范跟帥帥青春范～到底哪個比較適合婚友聯誼社？....哈哈哈 開玩笑的，現在的樣子都是我愛的樣子～我可以絕對沒有人不行！！ 等著挑戰最極限囉～晚安各位❤️

小甜甜 張可昀（@riva0913）分享的貼文 於 張貼

(中時電子報)

#減肥 #小甜甜 #瘦身 #禁忌