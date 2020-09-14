狄鶯與孫鵬曾離婚4年，2007年再度復合結婚，感情甜蜜至今，時常透過社群平台放閃。13日晚間，狄鶯為了代言商品，和孫鵬一起在臉書開直播，沒想到幾杯黃湯下肚，居然對著鏡頭講「休想要搶走我老公」，更直接點名該名緋聞女性。

狄鶯和孫鵬的獨子孫安佐日前被檢方依《槍砲彈藥刀械管制條例》起訴，發生至今僅用臉書發表聲明，從來沒有公開露面表達想法，13日夫妻倆本來要業配商品，開頭見到網友熱情的回覆、加油打氣，狄鶯忍不住落淚，坦言本來以為孫安佐好不容易回來台灣，應該沒事了，結果又被檢方起訴，她為此哭了整整一天。

不過，狄鶯表示再難過，都會陪伴兒子一起面對官司，相信進入司法程序後，老天會還給他們一個公道，只不過她越講情緒越升高，加上喝酒喝茫了，脫序對著鏡頭大喊「誰都不要搶走我兒子」，更爆出「休想要搶走我老公，尤其是那個姓林的」讓一旁的孫鵬連忙安撫。

事實上，2015年孫鵬曾被拍到雙雙走進林姓女球友的大樓，傳出婚姻陷入危機，不過狄鶯選擇站在老公這邊，在臉書PO文「不管外界怎麼說，我相信我老公，就是相信，沒有人可以破壞我的家庭！」但她的臉書好友卻在底下留言：「其實他們朋友之間都知道，也有一段時間了...」似乎只有狄鶯被蒙在鼓裡，當時鬧得很不堪。

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(中時新聞網)