第55屆金鐘獎星光大道。

第55屆金鐘獎頒獎典禮於今(26日)晚間盛大舉行，5點星光大道準時開始，「八點檔女神」曾莞婷也和陳冠霖一起走上紅毯，穿著一襲黑色長禮服的她，雖然沒有大露，但依舊性感十足。

曾莞婷穿上一襲削肩長禮服，緊身設計襯托出她完美S曲線，搭配紅唇氣勢十足，雖然沒有大露，但優雅中仍不失性感，而她今天也要和白家綺、Gino、陳冠霖擔任第一階段主持人，會擦出怎樣的火花，令人備受期待。

金鐘55競爭激烈，視帝后堪稱死亡之組，張孝全對上莊凱勛和許光漢，楊謹華睽違4年再對上柯佳嬿，精彩可期，而今年還是史上最多主持人的一屆，找來3組主持人，分別是白家綺、Gino、曾莞婷、陳冠霖；盧廣仲、Lulu；曾國城、炎亞綸。

另外，本屆金鐘獎會安排一段「已故影人VCR」橋段，回顧多位已逝演藝人員，其中才剛過世的小鬼，也會以影像形式共襄盛具，加上典禮中穿插3段表演，令人相當期待。

(中時新聞網)