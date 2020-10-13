私立景文科技大學2016年爆發迎新活動變調「脫衣趴」事件，新生遭逼脫內衣、脫內褲，男女互咬異性身上的糖果等脫序與煽情行為，許多新生嚇哭求想回家。事後舉辦迎新等7位學長姐挨告，新北地院日前依強制罪判處其中6位幹部拘役20至40天不等。

回顧案情，景文科大行銷物流管理系、應用外語系、電子系及環境科技與物業管理系於2016年10月7日到9日在苗栗西湖度假村舉辦四系聯合迎新活動。當時有新生投訴，很多隊名都以生殖器取名，學長姊要大家歡呼隊名，大家只能尷尬跟著喊「LP萬歲」之類的口號。

學長姊要求的脫序行為不只如此，還有男女用69是互咬放在私處的糖果、逼吐水進他人嘴中吞下、要求男脫內褲女脫內衣等。不少人覺得不舒服大喊「我不玩了！」，也有多名新生嚇得連夜打電話向老師或家長哭訴求救想回家。活動結束後4名新生在父母陪同下提告。

訴訟經4年，雖涉案學長姐等7人出庭時均否認犯行，辯稱所有遊戲活動都出於新生自願，並未強迫，而檢方與法官皆不採信。考量到部分受害新生不願追究責任，且遭起訴的7人中有2人已與受害者達成和解與賠償，最終新北地院依強制罪對其中6人判處拘役20至40天不等。全案可上訴。

(中時新聞網)