港星鍾欣潼（阿嬌）9月在廈門發生意外，不慎撞傷頭部，導致額頭、眉骨處撞破見血，送院急救縫了上百針，休息幾天後即復工，日前她以短髮新造形拍短片，卻被酸腫了一圈有嬸味，今（21日）她出席直播活動，立刻登上熱搜掀起討論。

阿嬌21日參加直播活動，一進場主持人就狂誇「阿嬌仙女來了」、「好美啊」，被問到傷的狀況如何？阿嬌則回應化妝就可蓋住，看來不影響阿嬌門面太多，阿嬌也稱現今科技厲害，相信會沒事，並表示現在恢復得很好，健康很OK。

阿嬌20日出席直播，美貌立刻造成討論登上熱搜第一。（圖／翻攝自微博）

而在直播中，阿嬌把頭髮全盤起，美貌依舊，完全沒有之前被酸的腫樣，而「阿嬌好美」話題也立刻衝上熱搜榜第一名，不少網友留言大讚「阿嬌的顏值還是一直那麼能打」、「狀態不錯啊」、「嬌嬌真可愛」。

事實上，阿嬌發生意外後，休養不久就迅速復工，未料不但沒被讚敬業，反倒被懷疑炒作，讓她無奈表示，廈門拍戲的工作沒結束，也沒辦法回香港休息，才趕緊復工把事情做完。

(中時新聞網)