藝人澎恰恰今年8月拋震撼彈，開記者會宣布破產，坦言因拍電影欠下2.4億巨債，債主包含了地下錢莊，但強調自己不會想不開，會積極面對，希望債權人能保持信心，澎恰恰也確實硬撐猛接工作，沒想到前天(10/23)竟被目擊在熱鬧市區當街遭大批警察帶走，讓他本人跟民眾都傻眼，疑與債務糾紛有關，但他本人目前尚未做出回應。

據《ETtoday新聞雲》報導，有讀者爆料，本月23日晚間7點前後，行經南京敦化商圈，看見7、8台警車圍住商圈路口，接著大批警力進入其中一棟商辦大樓，本以為是黑道糾紛之類的事情，之後警方包圍某人帶下樓來，該男子雖戴著口罩，但看外型與身形，很明顯是藝人澎恰恰。

澎恰恰隨後被員警護送上警車，眼神難掩驚慌，而因為他最近才兩度開記者會，最近一次是特地聲明會努力工作賺錢不逃避，說明還款進度與計畫，也喊話各大電視台、製作單位，表示自己什麼通告都接「只要有錢賺歡迎來找我」，目的就是安撫債權人，因此這回被警方帶走，才會引發債務糾紛的猜測。

對於被警察包圍帶走一事，澎恰恰目前關機，也沒以其他管道作出回應，兒子也沒接電話，唯澎嫂受訪，聲音相當虛弱，僅表示：「我現在不舒服，人在醫院」，令人聯想澎恰恰近日上節目，談到老婆為了籌巨債拖垮身體，甚至當場下跪叫老公別再借錢，令人相當擔憂。

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(中時新聞網)