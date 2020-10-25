女星「小豬」黃沐妍日期在節目分享慘痛戀愛史，曾交往過一個大自己10歲的男友，條件、表現各方面都很OK，但直到她某天身體不舒服，到婦產科看診竟得知染病，男方承認劈腿，她為愛接受「三人行」，說法引發外界議論，而面對外界好奇心，小豬昨po文親自解釋事情始末，澄清生病但「不是性病」。

黃沐妍昨晚在IG貼文，表示眾人不斷詢問舊愛劈腿導致她染病的事，決定「還是解釋始末讓事件畫上句點！」，她表示事情已經是10年前，當時她還跟男方在一起，澄清不舒服去看婦產科只是「女生常有的那種不舒服」，並非性病，而這點她覺得必須鄭重澄清。

而得知生病後，她問了男方，才知道自己被劈腿，至於男方給的二選一「分手或三人行」，黃沐妍解釋年輕的時候學不會放手，因為不想接受事實，才會說出「你可以跟他在一起，但請你不要離開我」，但冷靜後瞬間清醒，不願意接受被不忠的人玩弄感情，所以跟男方斷絕聯繫兼封鎖，「所以也沒有真的『三人行』的這段時間」。

黃沐妍表示這已是很久以前的事情，從這段感情中得到教訓與成長，之所以在節目上分享，「是希望每一位女孩子，要好好保護自己更愛自己」，她也感謝外界的關心，以及信任她、愛她的人，「有你們在我知道這個世界是溫暖的」，但經歷這次的議論，她未來上節目會更謹慎，「去避免可能因時間限制下的片段剪輯，讓媒體產生誤會的狀況再次發生」。

(中時新聞網)