高雄市梁姓男子28日前去台南隨機綁走24歲的鍾姓長榮大學女大生，鍾女友人尋不到她，急忙報警，不料卻在昨晚傳出於高雄岡山區附近發現女大生屍體，慘被梁男以麻繩勒斃。據悉，長榮大學的學生曾在網路上發文，曾在鍾姓女大生失聯的同路段遭陌生男子掩住口鼻，網路上也紛紛猜測起兩起案件是否有關連。

台南長榮大學一名24歲鍾姓外僑生，28日晚間就失蹤下落不明，經室友打電話後，手機皆成關機狀態，因擔心隨即通報警方。台南市政府警察局歸仁分局獲報後，調閱監視器後，29日傍晚在高雄大岡山區附近發現女大生屍體，死因仍待釐清。目前殺害的梁姓主嫌已落網，警方也積極採證中，並深入調查原因。

長榮大學29日15時，通報台南警方，表示該校24歲大三外僑生，28日晚間就失蹤下落不明。警方獲報後，調閱監視器發現女大生28日20時47分，曾經過台鐵沙崙線高架橋與長大路（大學校門口），沿高架橋下便道往北行走，準備返回租屋處，但隨即遭男子擄走，失去蹤影。而警方29日前往現場後，確實於台鐵高架橋下便道旁，發現女大生右鞋1隻，研判女大生遭非自願性帶離現場。

警方29日獲報後，立刻透過車辨系統，發現1部自小客車行跡可疑，並查獲位於高雄市阿蓮區的梁姓男子（28歲、無業）。隨後警方大批人力前往男子租屋處埋伏，梁姓男子自知難逃，出面坦承犯案，並供稱29日21時許，將被害人屍體載至高雄市阿蓮區一帶棄屍。

事實上，該校學生曾在網路上發文表示，上月底同一路段，也曾發生有女大生遭陌生男子掩住口鼻的案件，因女大生尖叫才逃過一劫，讓人聯想2起事件是否有關聯。歸仁警方表示，會積極調查，確認2起案件是否為同一人所為。

據《聯合新聞網》報導，稍早警方已確認9月底曾在同路段犯案的怪男身分就是梁男，當時該位女學生立即報警，但無法清楚指認兇嫌身分，而案情無下落。如今證據顯示兩人應是同一人。

(中時新聞網)