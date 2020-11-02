「產房」不只有溫馨親情，通常還伴隨母體的血淚交織，有些時候更可能出現生命危險，但無論什麼情況，都很難跟「活色生香」扯上關係，台大婦產科名醫施景中近日卻po文，透露在產房中，出現讓醫護睜大眼睛捨不得眨的養眼時刻，讓女同事們無不感到幸福。

台大名醫施景中，不時會在臉書分享生活以及醫學相關新知，近日他po文，表示聽聞友院的產房，發生一件很有趣的事情，當時那一個案件，是一位帥氣且很有名的男星，陪著老婆到大型醫院生產，孩子順利誕生後，產台護理師將太太的衣服解開，把寶寶放到她的胸前，這舉動讓男星不解問道：「這是在做什麼？」，護理師解釋是親子接觸，「把拔也要學哦」。

施醫師解釋，在產台上，醫護鼓勵親子接觸，「就是將寶寶抱到母親胸前，寶寶可能會有尋乳反射，去找母親的乳頭」，即便孩子不餓，也能因為接觸媽媽的體溫及擁抱，而感受到安定的力量，有助於新生兒穩定。

施醫師描述這位新手爸爸不但帥氣，還練就滿身精實的肌肉，聽聞「親子接觸」有益處，「二話不說，馬上把上半身綠色手術衣、還有裡面的衣服脫個精光，露出渾身紮實的肌肉，準備也來學習肌膚接觸」，這一幕讓在場的女性醫師及護理師們眼睛瞪大、嘴巴合不起來，「有沒有口水流滿地我就不知道了」。

文章曝光之後，網友大呼羨慕，直讚這位星爸超有愛，也詢問到底是哪一位男明星？但施醫師基於尊重隱私不願透露，留言處則有許多答案，王陽明、王力宏、馬志翔等，都是被猜測的對象，也有當爸的網友吐露淡淡的憂愁，表示「是不是我沒胸肌所以當初被醫院拒絕進入產房」、「產婦應該很想叫先生出去哈哈」。

(中時新聞網)