資深藝人曹西平，直言不諱的性格擄獲不少粉絲的心，日前上節目談到面對母親驟逝的心情，一度難掩悲傷情緒淚崩，讓現場所有人為之動容，未料卻有粉絲留言：「不要再消費過世的媽媽了啦，老人家就讓她好好安息吧」，讓他反嗆：「這種玩笑好笑嗎？我愛我的媽媽有錯嗎？」

曹西平近日在節目談到當年錄影時，接到母親驟逝消息，由於最後一面都沒見到，即便事隔多年仍難以釋懷，沒想到居然有粉絲留言希望他別在消費亡母，讓他難掩怒火怒嗆思念母親的心情，不知道是能消費什麼？而且是自己母親為何不可以思念？更提及非常介意外人說到父母，強調即便言論自由也不能來別人臉書這樣子留言，怒嗆對方言行過於肆無忌憚。

此外曹西平強調自己被人欺負無所謂，但只要扯到過世雙親絕對沒完沒了，更不解的是對方明明不認識他的雙親，憑什麼這樣隨意批評，對於外界所說「台灣最美麗的風景是人」，他則駁斥：「最可怕的是這些惡毒的人，網路霸凌說話不負責任，只想刷存在感想讓大家認識」，接著再次強調：「我深深思念著我的父母，不管多久的時間」。

對此網友也紛紛回應：「現在說話都不用負責任的，人倫道理道德都不見了」、「四哥加油！那些說話不經大腦的人不要理」」、「批評別人的父母是很不道德，希望那些垃圾嘴巴爛掉」。

(中時新聞網)