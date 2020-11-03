知名變性網紅「罔腰」挨轟惡意破壞綠島民宿，罔腰男友阿猴在IG限時動態發文回嗆「誰沒年輕過誰沒嗨過？」，貼文曝光後引起兩方論戰不斷，不過由於貼文錯字連篇，又遭網友酸「國文真的很好」。

罔腰挨轟破壞民宿，男友發文回嗆遭網友截圖酸錯字連篇。(圖/截自臉書社團「就是愛綠島」)

罔腰與一行友人近日入住綠島一間民宿，由於入住後批評民宿實際空間與照片不符，反諷是「第一名民宿」，奉勸網友訂房前要多看評價，並將友人酒後開趴自嗨行徑上傳IG限時動態，引起民宿業者不滿，控訴他們惡意破壞，直指「身為公眾人物行為卻是如此，有什麼不滿意難道不能溝通嗎？」

罔腰男友阿猴則在IG限動發文回嗆「誰沒年輕過誰沒嗨過？我們這樣可以上新聞真是謝謝你們嘿，喝酒炒氣氛的影片被說破壞民宿？等真的退房時看有什麼東西壞掉再來講…」，不過由於整篇文章中有不少錯字與語意不順之處，又遭網友酸「國文真的很好」、「靠 錯字一堆」、「ㄟ...哪國語言呀？」、「他們是台文」。

罔腰與友人入住民宿後，民宿業者在臉書社團爆料他們惡意破壞，並拍下房間被堆滿酒瓶及滿地垃圾的照片，還有房內擺設被扯下，大嘆自己用心經營的結晶不被尊重；罔腰則反控業者未經客人同意就偷跑進房間拍攝，質疑若東西不見誰要負責？強調他們在未上新聞前，就已將民宿整理乾淨，回嗆「不是有知名度，喝酒開心玩就要被放大檢視」。

網紅喝醉破壞民宿。(取自YouTube)

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(中時新聞網)