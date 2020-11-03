網紅罔腰和男友等人到綠島旅遊，卻被民宿業者PO網控訴破壞民宿，離開前還留下滿地垃圾，沒想到消息曝光後罔腰似乎沒有反悔之意，甚至嗆聲絕對不會道歉，引起各界撻伐，對此前任男友鳳梨則是出面代為道歉，並強調會負責賠償民宿損失。

知名網紅罔腰被控將民宿破壞得慘不忍睹，還將破壞過程PO在IG限動，更揚言：「這麼爛的民宿被拆了也剛好」，誇張行徑引發網友撻伐，沒想到罔腰不僅強調「絕對不會道歉」，還反控業者在他們還沒退房時就進房拍攝，眼見狀況一發不可收拾，罔腰前男友「鳳梨」則跳出來表示兩人已分隔兩地，並沒有辦法時時刻刻控管她，但願意對罔腰的荒唐行徑代為道歉，更強調「她的朋友及男伴素質就是這樣」。

此外鳳梨表示沒有控管好罔腰的行為，造成社會大眾負面教材及觀感深感抱歉，但也對公開對民宿業者喊話，表示會親自聯絡交代賠償事宜，而這篇PO文道歉多達8次之多，希望能盡速平息此風波。

對此網友紛紛回應：「她已經成年了 做什麼事情要自己負責」、「個人行為要自己承擔，都幾歲的人了還要別人幫忙處理善後」、「你真的是比起他的那位男伴來的要有肩膀多了」。

(中時新聞網)