BLACKPINK最近跟在韓國出生的熊貓見面。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

BLACKPINK疑沒戴手套碰熊貓。（圖／翻攝自秒拍）

大陸網友回應。（圖／翻攝自封面新聞微博）

韓國女子夯團BLACKPINK四年前出道，昨(5日)韓國愛寶樂園宣布今年7月首隻誕生在韓國的熊貓取名為「福寶」，網上傳出BLACKPINK穿著隔離衣、戴口罩和福寶第一次見面的影片，消息傳回大陸微博，有許多網友質疑她們臉上化著妝、沒戴手套，保護工作只做半套，批評她們「傷害國寶」。

BLACKPINK於2016年在YG娛樂培育下出道，成員有Jisoo、Jennie、Rosé與Lisa四人，被《富比士》雜誌評為2019年韓國最有影響力的名人。據《封面新聞》報導，最近她們受邀去和第一隻在韓國出生的熊貓「福寶」見面，影片中她們穿著防護衣、戴口罩，但未戴上帽子、手套，臉上也化著妝，親暱地抱著福寶，引來質疑。

報導指出，養育照顧熊貓的過程中都有明確守則，不能讓飼養人員以外的人隨意接近熊貓，就算需要接近，無論是誰都該在穿戴好全套防護裝備的前提下進行，以免外在環境的細菌傷及熊貓，有些飼養員甚至被規定家中不能養其他寵物。

見此，媒體詢問專家，對方透露：「化妝肯定也是不行的。這一切措施都是為了避免給大熊貓帶來外界細菌而讓它們生病。」而關於大陸熊貓外借的規定，在海外出生的熊貓仍為大陸所擁有，一般而言會在3歲左右時送回大陸。

對於這項爭議，中國大熊貓研究中心回應已聽說此事，正在調查處理中，而大陸網友大部分表示不滿，直說：「還是接回熊貓吧！把韓國拉入黑名單好了」、「園方責任最大，節目組次之，然後是藝人」、「這最重要重點是管理園的重大問題吧，女團不知道就算了，養熊貓工作人員會不知道？」、「希望禁韓永久性」。

(中時新聞網)