南韓大勢女團BLACKPINK的實境節目擁有高人氣，日前釋出的片段中，4名團員到動物園當熊貓保育員，照顧剛出生100天的小熊貓「福寶」，消息傳到微博竟掀起網友怒火，質疑她們防護做半套，而事隔一日，所屬公司YG娛樂也發聲明回應，網友卻依然不買單。

BLACKPINK的實境節目《24/365 with Blackpink》片段流出，可以看到4名團員都畫著全妝，雖然有穿防護衣，卻沒有戴帽子和手套，加上成員Jennie及Jisoo家中分別養了貓狗，有可能會造成動物間接感染，引起大陸網友極度不滿，要求她們出面道歉，「熊貓可以要回來嗎？」、「熊貓是我國國寶，希望動物園可以善待國寶」。

對此，YG娛樂7日也回應，《24/365 with Blackpink》最後一集不上傳，並強調全程都是在獸醫及飼育員的參與下活動，有遵守防疫管理及衛生守則，且BLACKPINK全員皆穿著防護衣、口罩、手套，每次轉換場景都會大動作進行消毒，決定不會傷害到熊貓寶寶。

BLACKPINK實境節目惹出爭議。（圖/擷取自YouTube）

養育熊貓有嚴謹規定，飼育員家中不但不能養寵物，還要做好全套防護措施才能接近熊貓，更禁止飼育員以外的人隨意接觸靠近，以免造成細菌感染，因此大陸網友們仍無法接受痛批，「道歉呢？隻字未提」、「往化了全妝的臉上噴消毒液了嗎？」激動反應也讓南韓網友傻眼，「熊貓帶走，中國人也全部帶走吧」。

(中時新聞網)