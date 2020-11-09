台北市一名罹患帕金森氏症的90歲老翁，去年11、12月以每周3次的頻率，對菲籍女看護做出襲胸、摸臀、要求看下體等行為，甚至趁對方幫他在背部塗乳液時，竟要求順便塗抹下體，讓女看護忍無可忍、一狀告上法院，法院判老翁須賠償30萬元，有期徒刑2個月。
判決書指出，老翁患帕金森氏症，家人因此在去年10月僱用菲律賓籍女看護照顧起居，不料老翁竟色心大起，在同年11月至12月27日間，以每周3次頻率，對女看護襲胸、摸臀，甚至故意擁抱對方，企圖親對方臉頰，或是刻意拉開對方褲子鬆緊帶，要求看私處。
此外，老翁去年12月26日晚間要求女看護為他在背上塗抹乳液時，竟要求對方順便幫他塗抹下體，他還說「我要親妳，讓妳臉上的粉被弄掉」，誇張舉動讓女看護忍無可忍，她先是撥打1955勞工諮詢申訴專線，接著報警處理。
檢方在調查時勘驗女看護提供的錄音檔，當中老翁有提到「肚臍下面一點」、「我這樣抱妳都不痛快」、「親妳沒有辦法給我親」、「我跟妳抱抱安慰妳」，認為確實有猥褻之嫌，依法起訴。老翁事後坦承犯行，並賠償女看護30萬元，法官考量到老翁年齡超過90歲，又罹患巴金森氏症，依利用權勢猥褻罪判2月徒刑，緩刑2年，可上訴。
(中時新聞網)
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