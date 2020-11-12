吳宗憲坦言自己「不是好老公」 吳姍儒現身回應

Sandy吳姍儒12日出席美妝新品上市記者會，父親吳宗憲近日上節目談及與罹癌媽媽張葳葳的3個化療約定，自認不是好老公，對此Sandy表示只有看到新聞標題，「他的新聞我不太關注，我知道這個事情，那時才18歲又在國外，這是他們彼此答應的事情」。她認為跟很多人的爸爸比起來，他是很奇特的爸爸，「他很擅長表達愛，媽媽對新聞沒什麼反應，平常當然會提到他，又不是佛地魔」。

Sandy談媽媽目前的狀況，「她現在身體很好，追蹤期超過5年已滿，她目前過得很快樂，真的是老話一句，喜樂的心是良藥」。她笑稱本來幫爸爸打75分，後來又自動加到90分。談到今年的尾牙主持，她表示去年接了12到15場，至今已十幾家來洽詢，估計場數應該差不多。至於副業無聊咖啡跟小情麵的員工年終，她回應：「今年希望不要辦尾牙，完全沒在想這件事情，小情人麵賣得不錯，無聊咖啡也不錯，還沒想到年終數字。」

Sandy吳姍儒為粉絲化妝。（陳俊吉攝）

Sandy右手戴的戒指被認為是定情戒，她澄清：「沒什麼需要移除的必要，百貨公司有可以自己敲打的戒指，我之前身體不舒服，想說做東西鼓勵自己，現在剛好卡住。」她笑稱外界討論才知道戒指戴右手有特殊意義。問到男友，她直喊：「許光漢現在都在忙，他的歌好好聽，我還聽到落淚，發IG標註，他還轉發我，很多粉絲留私訊給我說：算你追星成功。」

吳姍儒出席CAROME.新品上市記者會（陳俊吉攝）

吳宗憲近日曝女兒有新節目找上門，Sandy說：「目前沒收到新節目邀約，他是帶著賣女兒的心情吧。」至於《2分之一強》收攤一事，她表示：「其實我才剛加入，只參與一小部分，跟著上頭的決定走，當然可惜，我們是收到通知才知道，好像是換老闆。」她提及節目收視群眾網路比電視多，或許以後可變網路節目。她的第一本著作《我的存在本來就值得青睞》拿下誠品年度書籍第5名，吳宗憲知道笑喊：「我出書一定比妳厲害！」

(中時 )