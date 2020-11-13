大陸相親節目盛行，多年前一名男來賓上節目自稱是聲樂老師，看起來憨厚老實還多才多藝，在節目中被稱為「男神」，最後順利配對成功，沒想到事後卻被挖出他的黑歷史，有觀眾發現他竟是殺人兇手，經警方調查後，立刻將他逮捕，原本該是一段佳話，劇情卻急轉直下。

2011年，一名39歲男子劉浩，到相親節目《快樂大聯盟》尋找另一半，他以聲樂老師的身分在節目上唱跳，精采表現讓他獲封「男神」稱號，成功吸引女來賓的注意，兩人順利配對，但殊不知有眼尖觀眾發現，劉浩疑似多年前的殺人犯，立刻通報警察。

警察發現劉浩的確在13年前殺過人，他的本名叫做吳剛，當年是因喝醉與人起衝突，混亂間失手刺死同事，由於害怕被抓，他遠離原來的地方隱姓埋名，沒想到卻因相親而現蹤，得知消息後，警方和節目組聯手合作，以再次合作為由，邀他見面聊聊，而劉浩也不疑有他，前往赴約後速迅遭逮。

劉浩在節目上配對成功。(圖/翻攝自微博)

劉浩遭捕後絕望落淚，自嘆是個「罪人」，透露他很後悔當年失手殺人，他為此付出了許多代價，10幾年來都無法和家人聯絡，也坦承自己13年前犯下的罪刑，為自己犯的錯負起責任，勸大家「凡事不要衝動」。

(中時新聞網)