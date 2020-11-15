網紅青青日前捲入仙人跳事件，疑似設局陷害youtuber放火，在網路上沉寂一陣子，直到今(15)日才更新近況，解釋當時刪掉道歉文的原因，也分享和酸民的對話，只見她高EQ和對方對話，最後也曬出性感深溝照向粉絲們道歉，「你們想我了，我也真的真的好想你們嗚」。

青青在IG一連更新4篇限時動態，連發出和酸民的對話，只見青青一開始先警告對方，若是出言不遜，不排除提告，她透露做錯事她會道歉，但請對方不要言語辱罵，可以看到她耐心和對方溝通，她沒有做錯的事也不該被冤枉，對方也因此被感化向她道歉。

對於刪道歉文一事，青青也做出回應，表示文章是要給法院做參考，「對於雙方我也都私訊給他們真誠的道歉，去做筆錄時警方也說了不是仙人跳，以及我沒有任何法律上的責任，文章因為爭議性太高也下架了，畢竟留著對任何人都不是一件好事，確認警方雙方都沒事，我就先刪除了。」

青青在限時動態澄清。(圖/翻攝自IG)

最後她更上傳一張美照，只見她身穿一件白色小可愛，胸前開大衩大方秀出事業線，黑色內衣的上方還若隱若現，「有誠意的附圖」，並要粉絲別擔心她，她很想念大家，也坦承她收到了滿滿正能量，「過去的事情我無法改變，即使再被爆任何新聞也都是過去了，無法挽回，有你們我才能更快速的成長」。

(中時新聞網)