新北市30歲吳姓單親媽媽，因不堪長期獨自照顧兒女，疑因壓力過大勒斃一雙兒女後輕生獲救，遭法官重判死刑，判決一出引起激烈爭議，女星隋棠也跳出來痛批法官，認為不該將單親媽媽判死，然而網紅陳沂對此卻不以為然狂酸，「有些假掰女明星還要出來這樣義憤填膺的憤怒嗎？」

隋棠26日在臉書指出，她看到判決出爐，只感覺法管搧了母親一個大耳光，她透露，這名單親媽7年來帶著2個年幼的孩子努力生活，面臨許多外人難以想像的壓力，「社會對擔心的歧視、無法穩定的工作、微薄收入，還是重要他人的支持缺乏」，然而法官卻用一句因一時的不順遂，就重判這個母親死刑。

隋棠發文為吳姓單親媽媽抱不平。(圖/翻攝自隋棠臉書)

貼文一出吸引不少網友按讚，然而陳沂卻發文酸隋棠：「身為一個想要假裝人美心善熱心公益的公眾人物，我應該要怒罵法官怎麼可以這樣高高在上無視單親媽媽生活的辛苦呢？」陳沂反問，「那酒駕呢，怎麼不趕快死刑？」她表示因為自己有讀書知道酒駕最高刑度沒有死刑，如果對此有意見大可以去連署修法。

陳沂嗆要名人都去念書。(圖/翻攝自陳沂臉書)

陳沂又接著說，單親媽媽確實是正常行為能力人，犯後無悔意，殺直系血親，完全符合可以判死刑的要件，「如果是一個中年失業男子，因為養不起家中老母然後殺了她被判死刑，有些假掰女明星還要出來這樣義憤填膺的憤怒嗎？」最後更嗆別老說一些高尚言論，「名人拜託都去給我讀書，沒讀書真的好煩喔！」

(中時新聞網)