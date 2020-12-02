行政院長蘇貞昌昨日（1）赴立法院備詢，針對萊豬進口政策與國民黨立委蔣萬安爆發激烈舌戰。港媒評論表示，從蘇面對蔣與台灣民眾黨立委張其祿的態度可見，蔣不僅已被綠營當作2022台北市長的潛在對手，更已被蘇列為「重點打擊對象」。

香港媒體《中評社》評論指出，張其祿是昨日總質詢的在野第一棒，張雖也刊出美國肉品廠商瘦肉精相關標示，質疑執政黨做不到位，但蘇面對張卻以客客氣氣的態度回應：「美國廠商自主標示的商業行為，若我們進口商要自主標示，也樂觀其成。」張、蘇兩人的質詢，儼然是一場理性針對萊豬政策的理性探討。

然而身為藍營第二棒的蔣萬安一上場，整個情景就變了。蔣雖有備而來，首先質詢勞保年金改革等勞工議題，攻得蘇貞昌數度說不出話，只能回應「好！好！好！」允諾盡快將《最低工資法》、《職災保險單獨立法》等草案，送往立法院審議。當蔣開始質詢萊豬議題，詢問進口美豬要不要標示含萊劑時，蘇立刻連番反問：「世界各國進口美豬有沒有標示萊劑？」「馬政府進口萊牛為什麼沒標示？」「你在美國讀書也吃美牛、美豬」，讓蔣暴怒反嗆：「院長你不要反質詢了啦！問你啦，要不要標示萊劑？請回答！請回答！不要東拉西扯！」現場劍拔弩張，火藥味十足。

評論分析，從蘇貞昌面對張其祿與蔣萬安的態度差異，可看出蘇心裡的算盤。畢竟蔣2017年為「一例一休」質詢，在台上連續發言2小時被奉為「勞工男神」，自此身價水漲船高；連任後，蔣已然成為2022台北市長呼聲最高的「必勝人選」。此外，蔣放眼台北市長的企圖心愈發明顯，包括跨區在士林、內湖設立法律諮詢據點，讓近來民調暴跌的民進黨，以「打蔣」作為首要目標，因為這不僅能挫傷藍營希望，更可望拉蔣墊背來「倒賺一把」。

(中時新聞網)