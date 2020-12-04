大陸男星黃子韜憑帥氣的外型、精湛的演技愛到大批粉絲喜愛，一舉一動更成為媒體關注焦點。先前他曾無預警告白IU「願意馬上娶她」，更在直播中大喊「我是真的覺得她可以做我的女朋友」引發韓國網友爆氣開嗆。黃子韜有話直說的個性，也讓不少粉絲覺得他是個性情中人。

近日，黃子韜在微博上開直播與粉絲互動，當一名女粉絲提問：「男友劈腿怎麼辦？」沒想到他直接在鏡頭前怒罵粉絲：「立即分手啊！人都出軌了你跟他在一起幹什麼，有點志氣行不行？永遠不要吃回頭草」，更說有一就有二，男女平等。

粉絲對於黃子韜的發言發示認同 (圖/ 黃子韜微博)

對於黃子韜連珠炮式的暴怒發言，粉絲們反倒覺得非常好笑，更被譽為「當代網路感情大師」，雖然也有不少粉絲覺得他怎麼比當事人還激動，是不是瘋了，雖然三觀挺正的。

事後黃子韜看到自己的表現也稱完全「失憶」 (圖/ 黃子韜微博)

直播結束後，黃子韜看到自己的表現都覺得有點慘不忍睹，他簡直不敢相信那是當時的自己，更笑說怎麼連勸粉絲分手的話也能上熱搜。看到網友們的留言，他也說「瘋了也好神經病也好，只要是對的，那一刻有你們的笑容，開心怎麼說我都沒關係」。

(中時新聞網)