灰狼小將馬利克比斯利(Malik Beasley)向法庭認罪了，他最近麻煩事不斷，9月時他被抓進看守所，遭起訴持槍恐嚇、持有五級毒品，同時面臨妻子姚(Montana Yao)提出的離婚訴訟。比斯利將因恐嚇罪在明年球季結束後入監服刑或在家監禁。

比斯利9月時在自家外頭持著突擊步槍，恐嚇坐在車上的一對男女與他們的13歲女兒。當時他們的車子停在路旁，聽到敲打車窗的聲音，原來是「射手」比斯利正拿著步槍對準他們，喝令他們離開。警察到達後聞出大麻的氣味，發現比斯利家中有將近兩磅的大麻(約9公斤)以及3支槍械。

另一件麻煩事是12月初，比斯利在邁阿密被拍到與拉森皮朋(Larsa Pippen)約會，也就是名人堂球星皮朋(Scottie Pippen)正在進行離婚程序的46歲妻子。憤怒的姚立即提出離婚，她是個美豔的模特兒，婚後與比斯利育有1子。大麻案事發時她還出面扛罪，宣稱大麻是她的。

辯護律師表示，比利斯的大麻案已經撤銷，持槍恐嚇在感化令之後可望減輕，服刑不會超過120日，也不會影響NBA球季。灰狼11月底才與比斯利簽下4年6000萬美元合約(約台幣16.9億)，他上季轉來灰狼之後14場繳出20.7分、42%三分球命中率。※中時新聞網提醒：遠離毒品關愛家人，遠離毒品親近朋友，遠離毒品愛護自己，遠離毒品創建和諧。

(中時新聞網)