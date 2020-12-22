美國萊豬即將叩關來台，24日立法院將進行萊豬進口行政命令表決，行政院長蘇貞昌21日以同婚修法表決為例，勉勵黨籍立委要「一致投票、堅守價值」，立法委員鄭麗文接受《中時新聞網》專訪時痛批，「蘇貞昌他是角色錯亂！」

【政新鮮】蘇揆勉綠委支持萊豬 鄭麗文痛批「錯亂了」

鄭麗文指出，蘇貞昌的身分為行政院院長，是被立法委員監督的單位而非黨主席，但如今這番言論卻如同家長在訓勉鼓勵，把立法委員當作小朋友來看待，十分不洽當，鄭也嗆聲「民進黨的委員就這樣子，任由行政單位踩在腳底下，淪為沒有自我意識，沒有自己獨立意識的一個表決部隊，這也太可悲了吧！」

鄭麗文表示立法委員身為最高民意代表，應該要代表民意替民眾把關。(攝影/邱子軒)

不僅如此，鄭麗文更怒轟：「我不知道他們是要堅守什麼樣的一個價值，堅守一個顛三倒四，講話不守信用，黑箱作業，也不顧老百姓食安疑慮，是這種價值嗎？」

最後鄭麗文也提到，立法委員身為最高民意代表，應該要代表民意替民眾把關，所有表態都將留下歷史紀錄，無論過去曾向老百姓提過什麼主張，在關鍵表決時刻，才會顯現出真正的政治態度，並藉此呼籲民眾要睜大眼睛看清楚，「這才是大家檢驗值不值得支持此政黨和政治人物的標準。」

(文字採訪/廖映翔)

(攝影剪輯/邱子軒)

(中時新聞網)