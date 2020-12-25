農委會舉行的「2020安全安心農業精品展銷會」今天舉行，估計活動共會吸引25萬人次進場。（林良齊攝）

日前我國相隔200多天後再度傳出本土新冠肺炎案例，中央流行疫情指揮中心也升級相關指引，而農委會舉行的「2020安全安心農業精品展銷會」今天舉行，估計活動共會吸引25萬人次進場，但場內仍設置飲食區，外界憂心會成為防疫破口。

農糧署表示，本次活動共設置13展區、198攤位，在展場消費滿千元，登錄成功即可贈送250元農遊券1張；但13展區中的國民美食區現場提供如便當、熱食等需要飲食的攤位，其中也有部分如販售茶葉等攤位，恐怕會提供民眾現場試喝。

農糧署署長胡忠一表示，受到新冠肺炎的影響，餐飲業萎靡、尾牙場次減少，導致消費面不振，農產品價格相較過去來得較為「親民」，希望透過此次活動提振消費。

至於防疫部分，胡忠一指出，原則全面禁止提供試吃，但如果消費者堅持要試喝則至少要相隔1.5公尺的社交安全距離，而場內也有國民飲食區，民眾購買的便當、熱食等僅可以在此處飲食。

(中時 )