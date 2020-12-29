女星范瑋琪因口罩風波形象重創，神隱將近一年，才在臉書上發文正式道歉，求網友們放過她，然而網友們並不買單，日前范瑋琪分享收到口罩聖誕禮物，又引來一陣唇槍舌戰，讓她忍無可忍反擊，「請不要再斷章取義硬要把我塑造成騙子！」一番回應讓網紅陳沂看不下去開炮。

網友們在貼文底下重提哈佛學歷爭議，讓范瑋琪無奈回應：「包容，放下，傾聽不同的聲音，這是我人生的大功課，但，也請不要再斷章取義硬要把我塑造成騙子！我該說的都說了，為何一直放這照片故意讓我無論怎麼解釋都要貼這個莫須有的罪名在我身上？居心？」

似乎是看不下去范瑋琪的說法，陳沂透過臉書發聲：「因為妳就是！」更引述了相關新聞報導，留言區頓時成為戰場，許多人毫不客氣地開酸：「他不是騙子，難道我們是傻子」、「以為時間久了，大家會淡忘才出來刷存在感」、「沒有塑造啊！就是啊？」、「我一直以為真的是哈佛⋯」。

因為妳就是！！！ 由陳沂發佈於 2020年12月28日 星期一

然而也有網友也替范瑋琪說話，「犯錯了，也反省過了，對得起自己最重要。」在失言風波過後，范瑋琪行事小心翼翼，卻還是不斷被酸民抓到把柄攻擊，讓她十分無力，日前發布道歉文也是希望外界再給她一次機會，並強調「過去一年來一直不停的在道歉反省中」。

(中時新聞網)