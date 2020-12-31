14歲印尼籍網紅「麗莎」（Lisa），在當地小有名氣，23日有民眾在公園旁的小屋，發現她半裸倒在血泊中，已沒有呼吸心跳，疑遭人侵犯後殺害，而更詭異的是，她生前似乎早預料到自己將遭遇不測，在社群網站發了暗示性的貼文。

據印尼媒體報導，警方接獲報案，發現公園旁的小屋有一名半裸倒在血泊的女子，經確認後，原來是在抖音有26萬名粉絲的印尼籍網紅「麗莎」，消息一出立刻引起當地熱議，而她生前曾在社群網站發文，「我即將被死亡天使（Malakait Maut）帶走，我會被給予一片白布」，詭異發言似乎早預測自己的死。

她的母親也悲痛表示，女兒和姊姊出外工作，本來每天都會打電話回家，事發當天卻聯繫不上，之後就接到她不幸遭到殺害的噩耗，「我才剛知道這件事，不敢相信女兒會上傳那樣的貼文。」而她也透露，在女兒出發前往馬來西亞前，還拍了道別影片，感性告白媽媽「感謝妳成為我的母親」，未料現卻天人永隔，讓家人都心碎不已。

(中時新聞網)