大陸女神范冰冰2年前因捲入逃稅風波，導致演藝事業重挫，聲勢大不如前，雖然她近來力拚復出，仍受到不少阻礙，僅能頻繁拍攝雜誌封面和出席活動，維持幕前的露出，而向來明星氣場強大的她，到哪都是鎂光燈焦點，近日，有網友在婚禮巧遇她，並曝光她的私下真面目。

擁有白皙肌膚和凹凸有致好身材的范冰冰，一直憑著亮麗外型受到關注，但復出後不時被拍到身材走鐘、虎背熊腰的模樣，近日，有網友在婚禮巧遇她，也曝光她私下真面目，「在一個朋友婚禮上看到的范冰冰，好像是素顏，人挺白也挺胖，但是臉很瘦」。

網友在婚禮巧遇范冰冰。(圖／翻攝自新浪娛樂)

而照片中可見，打扮樸素的范冰冰紮著馬尾，和朋友合影笑容親切，皮膚白到發光，在人群中顯得相當亮眼，雖然沒照到下半身，但臉確實很小，身材也沒明顯變胖，狀態仍維持不錯，讓網友也直呼「這叫胖？」、「這顏值不得不說是優越了」、「真好看啊」。

雖然范冰冰近期頻繁出席活動和拍攝雜誌，復出路看似順利，但之前拍好的電影《爵跡2》，因為大陸廣電總局政策「不為違法失德藝人提供公開出鏡發聲機會」，而被後製動畫換了長相，名下的文化傳媒公司也註銷，之前和弟弟范丞丞合體拍的雜誌，實體雜誌遭無預警下架，復出之路仍相當坎坷。

(中時新聞網)